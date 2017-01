DÃ© topper in 2e nationale B staat op het programma

Dé topper in 2e nationale B staat op het programma Tweet door Redactie



Foto: © Dames Maria-Ter-Heide Kraker in 2e nationale B in het vrouwenvoetbal. Het nummer 2 neemt het dan op tegen het nummer 1. En ook KV Mechelen & co houden het met argusogen in de gaten. Wuustwezel staat op kop in de klassering, Maria-ter-Heide volgt als tweede op drie punten. En laat Ter-Heide nu net tweede staan, op drie punten van de leider. Ook voor KV Mechelen - op 5 punten - en Sterrebeek en OH Leuven op 7 punten is het een belangrijk duel om te zien wie punten laat schieten. MTH heeft een nieuwe coach Steve Herbots en wil meteen thuis de scalp van Wuustwezel pakken om zo de spanning in 2B helemaal terug te brengen.

