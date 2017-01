De 'Winfies' uit Merkem, Sint-Truiden, Kontich en Sinaai Tweet door Redactie



Foto: © Shari Machiels Zoals wekelijks bundelen we graag de winfies die we afgelopen week binnenkregen én roepen natuurlijk ook op om dit weekend massaal uw foto's door te sturen! Sinaai doet het goed in tweede klasse A en won nu ook de derby van Beveren met 0-1. Reden genoeg voor een erg leuke selfie van de onverwachte derde in de competitie. Kontich zag zijn wedstrijd in eerste nationale tegen Standard uitgesteld vorig weekend, maar een leuke foto kan er altijd af bij de club. VKM Sint-Truiden won op het kunstgras van Stayen (in de sneeuw!) voor het eerst dit seizoen. Het leverde leuke taferelen op voor de speelsters: En ook de provinciale ploeg van Merkem mocht vieren afgelopen weekend:

