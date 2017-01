Verbruggen en Wajnblum scoren voor Anderlecht in Eindhoven, maar ... Tweet door Redactie



Foto: © Louis Evrard Terwijl de Belgian Red Flames op stage zijn in Tubeke, speelde Anderlecht een oefenwedstrijd op bezoek bij PSV Eindhoven. Het werd natuurlijk een beetje een onthoofde oefenpartij, want bij Anderlecht waren verschillende speelsters niet present. Lemey, Deloose, Tison, Jaques, Vanhaevermaet en De Caigny waren namelijk op oefenkamp met de Flames. En ook bij PSV waren er flink wat speelsters afwezig wegens een oefenkamp met de nationale ploeg (Lewerissa, Christ, Folkertsma, Nouwen en Kuijpers). Maar de speelsters die er wél waren maakten er een leuke partij van voor de fans. Uiteindelijk vielen er vijf doelpunten. Wajnblum en Verbruggen wisten te scoren voor de bezoekers, maar de Lampenclub maakte er drie. Eindstand 3-2 dus.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.