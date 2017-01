Het voetbalweekend is al begonnen, maar let op voor afgelastingen

door Redactie



De vrieskou trotseren? Dat gebeurde gisteren al op verschillende velden in het vrouwenvoetbal. Al zullen er mogelijk ook dit weekend heel wat wedstrijden niet doorgaan.

Zowel in nationale als in provinciale werden al flink wat wedstrijden voor dit weekend afgelast door het vriesweer of andere problemen met het veld.

Mogelijk sneuvelen er nog meer wedstrijden. Maar op vrijdagavond gingen flink wat wedstrijden wél door. Zo won RWDM bij Wolvertem-Merchtem B (0-2) en won Bosdam Beveren van Lembeke (4-0).

Ook de rest van het weekend worden erg veel wedstrijden gespeeld. Wij kijken uit naar wat er de komende maanden zal gebeuren in de verschillende klassementen.