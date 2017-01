FOTO: KBVB en VFV gingen op zoek naar Flames van de toekomst Tweet door Redactie



Foto: © Leo Stolck De Belgian Red Flames gaan deze zomer naar het EK voetbal in Nederland, maar ondertussen gaat de KBVB al op zoek naar de 'Flames van de toekomst.' Op 11 en 18 januari waren er detectiedagen in alle provincies om de Flames van de toekomst te gaan ontdekken. Op 11 januari waren de U14 en U15 aan de beurt, een weekje later de U12 en U13. De detectiedagen waren tot op heden steeds een groot succes, met flink wat ingeschreven speelsters. Steeds meer meisjes gaan aan het voetballen in België, de voorbije jaren was er een merkbare groei. Vanuit de provincie Antwerpen konden we een verslagje meekrijgen van hoe de detectie verliep met speelsters uit erg veel verschillende ploegen.

