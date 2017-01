Hoe gaat het nog met de voetballende tweelingzus van Radja Nainggolan?

Hoe zou het nog zijn met Riana Nainggolan? De tweelingzus van Radja speelde tot deze zomer voor Res Roma, de vrouwenploeg van AS Roma. Maar daar zit ze niet meer.

Neen, Nainggolan verkoos deze zomer het veldvoetbal te verlaten en is in het zaalvoetbal in Italië begonnen. Daar speelt ze momenteel in de Serie A.

Dat is het tweede niveau in Italië, want er is ook nog een elite-reeks daarboven. Bij Unicusano Queens Tivoli maakt ze momenteel het mooie weer.

Het team staat op dit moment in de buik van het klassement in de Girone B. Het won al 4 keer en verloor 8 wedstrijden, vandaag staat een belangrijk duel tegen de hekkensluiter op het programma.