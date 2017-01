Olympisch kampioen roert zich tegen Trump

door Redactie



Olympisch kampioene Hope Solo is een van de bekendste doelvrouwen ter wereld. De gewezen ster van Team USA heeft een duidelijke mening over vrouwenrechten.

Zo was ze een van de initiatiefneemsters om voor een gelijke verloning te komen tussen mannen en vrouwen. En verder was er ook wel een en ander te doen over Donald Trump.

Die werd onlangs verkozen door het Amerikaanse volk, waardoor veel mensen nu op straat komen om te protesteren tegen het beleid van de president van de Verenigde Staten.

Bij die protestmarsen kwam ook Hope Solo nu langs om haar steun te betuigen. Ook zij ziet het namelijk niet meteen goedkomen met The Donald.