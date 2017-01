Ives Serneels blikt vooruit: "Belgische kinderen wakker krijgen en meisjes aan het voetballen zetten"

Voetbaljaar 2016 zit erop voor de Belgian Red Flames, maar met oog op voetbaljaar 2017 is er nog flink wat werk voor de boeg. En zo zal het EK dat half juli begint in Nederland er sneller zijn dan iedereen durft te vermoeden. Bondscoach Ives Serneels blikt vooruit.

“Het is inderdaad nog lang tot juli 2017, maar tegelijk ook weer niet. We hebben nog heel wat werk op de boterham. Hotels bekijken, accommodatie regelen, … En ook voor de speelsters ligt er nog heel wat werk op de plank”, beseft Ives Serneels in gesprek met Voetbalkrant.com.

“Dus die maanden zullen voorbijvliegen. We zijn aan iets begonnen en we willen er staan op het EK 2017. Maar dat is geen eindpunt. We willen blijven werken en denken ook op langere termijn. We moeten de Belgische kinderen wakker krijgen en de meisjes aan het voetballen zetten. Hoe meer speelsters, hoe meer talenten we kunnen ontdekken.”

“En dus moeten we verder bloeien. Ook naar de clubs en de jeugd toe, want ondertussen krijgen we binnen de federatie het nodige respect. Er is meer dan enkel de Rode Duivels, zelfs de ‘vedetten’ hebben er geen probleem mee dat we samen zitten in hetzelfde hotel. We moeten de krachten bundelen tussen mannen- en vrouwenvoetbal, maar dat moet spontaan komen.”

“We moeten het niet opkloppen, maar wel beseffen: de federatie is meer dan de mannen alleen. Er is de jeugd, er zijn de vrouwen, maar ook het Futsal of de refs. We moeten de machinerij soms wat op gang trekken, maar je ziet op verschillende vakken duidelijke groei en toenadering.”