Paasstage? Ook in het waasland mogelijk Tweet door Redactie



Foto: © Sinaai Naar jaarlijkse gewoonte organiseert GFA Sinaai haar internationaal paastornooi. En daar zijn diverse ploegen uiteraard ook dit jaar op geïnviteerd. Sinaai doet het goed in tweede klasse A en won recent nog de derby van Beveren met 0-1. Bij de club denken ze echter ook aan de toekomst met een heuse visie. En ondertussen organiseren ze ook hun paastoernooi ook dit jaar opnieuw. En dat zal wel eens leuke zaken opleveren. Op zaterdag 15 en maandag 17 april spelen diverse jeugdreeksen hun toernooi. De U19, U14 en U12 spelen op zaterdag, de U16 en U10 komen op maandag tegen elkaar af. Meer info & inschrijving via: Terry Van Osselaer – 0477 77 34 95 – terryvanosselaer@hotmail.com

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.