Eindelijk weer wedstrijden met inzet!

Foto: © Sus Sips Door de Red Flames zou je het bijna gaan vergeten, maar er wordt wel degelijk bijna opnieuw gevoetbald in de Super League. En eerst is er nog bekervoetbal! De Super League herbegint met een midweekspeeldag op dinsdag 31 januari, maar in het weekend van 28 januari is er al bekervoetbal. De kwartfinales staan dan op het programma. Minstens een team zal 'verrassend' naar de halve finales gaan, want met Merkem en Zulte Waregem staan twee teams uit eerste nationale tegenover elkaar. Merkem staat voorlopig vierde, Essevee negende in eerste nationale. Standard heeft op papier de makkelijkste brok met tweedenationaler Club Brugge, maar die zijn wel aan een sterk seizoen bezig. En verder zijn er nog eerstenationaler Egem tegen Gent én de clash tussen Genk en Anderlecht - twee teams uit de Super League. Drie dagen later staat dan weer de topper tussen Gent en Standard in de competitie op het programma.

