Nationale nummer 1 zet eerste stapjes (en dat mag u letterlijk nemen)

door Redactie



De Belgian Red Flames zijn vorige week begonnen aan hun eerste stage met zicht op het EK 2017 in Nederland. Justien Odeurs ging ondertussen onder het mes voor een operatie aan de meniscus.

Justien Odeurs werd afgelopen dinsdag geopereerd aan de meniscus van de linkerknie. Na de succesvol verlopen operatie wacht nu een lange revalidatie bij Lieven Maesschalck.

Deze week zette Odeurs alvast haar eerste pasjes, letterlijk dan. De nationale nummer 1 zal drie maanden out zijn en zeker de Cyprus Cup missen. Ook de oefenwedstrijden begin april komen vermoedelijk te vroeg voor de keepster van Jena.

Via de sociale media deelde de doelvrouw alvast een eerste filmpje van haar revalidatie. De komende weken houden we jullie op de hoogte van haar revalidatie op weg naar het EK 2017 in Nederland.