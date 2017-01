Opnieuw 7 op 9 voor tegenstanders Flames, hattrick Miedema Tweet door Redactie



Foto: © photonews De Belgian Red Flames speelden een oefenwedstrijd tegen Frankrijk B, maar de EK-tegenstanders oefenden ook. Net als in de midweek leverde dat ook de voorbije dagen een 7 op 9 op. Nederland speelde een oefenwedstrijd tegen Rusland. Het werd een boeiend duel voor de Oranje Leeuwinnen, die pas vlak voor de rust op voorsprong kwamen via Miedema. Zij maakte na de koffie haar hattrick vol, terwijl ook Beerensteyn de score nog wat aandikte tot 4-0. Zo kan Oranje de oefenstage verlaten met een overwegend positief gevoel. Denemarken en Schotland speelden gisteren 1-1 gelijk. Eerder deze week hadden ze al eens 2-2 gelijkgespeeld in een oefenpot in Paralimni. Noorwegen - nog een tegenstander van de Red Flames op het EK - won met 1-0 van Engeland op zondag.

