Sinaai bouwt aan de toekomst



Foto: © GFA SINAAI In de schaduw van Club Brugge en Melsele doet ook Sinaai het erg goed in tweede nationale A. Bij de Waaslanders wordt ook al aan de toekomst gedacht. Op termijn denken ze bij Sinaai aan eerste nationale, op dit moment willen ze een vaste waarde worden in de top-5 van tweede nationale en hun hele club verder uitbouwen. De club liet in een persbericht ondertussen weten dat de staf voor volgend jaar alvast zijn contract heeft weten te verlengen. "Erwin Vancauwenberghe (T1), Randy De Roeck (T2), keepertrainer Kristof Lissens (KT) en afgevaardigde Mich Scheppers zullen dus ook volgend jaar voor Sinaai hun werk doen. Volgend jaar wil de club doorgroeien qua kwaliteit en kwantiteit. Er komt dus ook een extra ploeg in derde provinciale, vanwaaruit de doorstroming vanuit de jeugd nog meer kan bloeien.

