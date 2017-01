Amber Maximus tussen studies en titeldromen: "We zijn jong, maar als groep staan we dicht bij elkaar"

De Gent Ladies sloten via de groene tafel 2016 af op plek 1. In 2017 mag er misschien wel gedroomd worden van een eerste landstitel. Amber Maximus was op het einde van 2016 alvast opnieuw in vorm.

“We hebben de matchen gewonnen die we moesten winnen in de ‘heenronde’ en tegen de toppers toch ook een paar keer punten gepakt. We hebben een aantal mindere matchen gespeeld, maar ook veel goede", aldus Maximus in gesprek met Voetbalkrant.com.

"We zitten op schema en willen in 2017 meespelen in de top-3 en zo hoog mogelijk mikken. We hebben een jonge, maar goed uitgebalanceerde kern.”

Die jonge kern is geen probleem voor de speelsters: “Iedereen heeft ongeveer dezelfde leeftijd, waardoor we als groep ook dichter bij elkaar staan. We doen het voor elkaar op het veld, dat is ook belangrijk", klinkt het.

De januarimaand kondigde zich voor Maximus dan weer druk aan: “Ik zit in mijn eerste jaar verpleegkunde. Het is zeker niet makkelijk te combineren met het voetbal, maar het helpt dat zowel school als voetbal in Gent zijn. Vorig jaar studeerde ik podologie, dat was nog minder haalbaar. Ik zoek de goede mix."