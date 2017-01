Balans halfweg: Heist doet het beter dan verwacht - "Dit is een cadeau"

De Heist Ladies stonden vooraf op plek 7 in onze prognose voor de Super League. Als we volgende week dinsdag opnieuw de hele boel op gang trekken, kunnen we enkel concluderen: Heist heeft ons verrast. In positieve zin.

Niet dat het voetbal altijd even oogstrelend was, maar Heist heeft met erg beperkte middelen tot op heden een erg mooi parcours gereden in de Super League. Het won enkele wedstrijden die het kon winnen en speelde tegen de grote teams - op die ene 12-1 in Gent na - ook telkens goed mee met de sterke teams.

“De punten die we na de heenronde hadden? Die zijn een cadeau, want we hadden het zelf ook niet verwacht dat we die matchen gingen kunnen winnen. Het is dan ook een beetje boven onze verwachting", beseft ook coach Jeroen Van Den Heuvel.

“In 2017 zullen we meer klaar zijn dan we waren voor het begin van het seizoen. Dan willen we ook fysiek nog wat sterker staan en zo blijven verbeteren. Maar er is nu al continu de juiste motivatie aanwezig, daar ben ik erg blij om.”

Toch heeft hij nog een wens voor de wedstrijden die er nog zitten aan te komen: “Ik zou in het nieuwe jaar ook liever wat meer ons eigen voetbal laten zien en op de mat brengen. Nu kunnen we in sommige matchen nog te weinig onze wil opleggen aan de bal. Dat zou ik graag nog wat anders zien.”