Hier zetten de Flames hun basiskamp op tijdens EK



Foto: © photonews De Belgian Red Flames begonnen vorige week hun voorbereiding op het EK 2017 in Nederland. In Nederland zelf is de EK-gekte ondertussen ook al wat toegeslagen. Zo sijpelen stilaan de oefenkampen door waar de ploegen hun basiskamp zullen opslaan. Voor de Belgian Red Flames was al eventjes geweten dat dat in de buurt van Tilburg zou zijn. Nu is ook duidelijk van welke club ze de oefenvelden gaan gebruiken. Dat is volgens het Brabants Dagblad het veld van VV Rijen, op zo'n tien kilometer van Tilburg-stad. De oefenvelden liggen ergens tussen Tilburg en Breda, waar de Flames twee van hun drie wedstrijden spelen. Enkel voor de trip naar Doetinchem zal iets verder moeten gereisd worden, maar de busverplaatsingen zullen allemaal kort tot zeer kort zijn. Alvast een positief teken met oog op de voorbereiding van de wedstrijden op het EK, in een groep met Nederland, Noorwegen en Denemarken.

