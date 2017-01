Tessa Wullaert: "Elke aflevering van Duivelse Vrouwen werd ik kwader en kwader"

door Redactie



Nog steeds wordt er meer aandacht gegeven aan spelersvrouwen dan aan vrouwelijke speelsters. De WAG's blijven de dienst uitmaken in de berichtgeving, zeker in Engeland en bij belangrijke prijsuitreikingen. Gelukkig is de Gouden Pump vervangen door een Gouden Schoen voor vrouwen.

“Verdienen de mannen meer en wordt er meer gesproken over de Gouden Pump dan over ons? So be it”, beet Ingrid Vanherle enkele maanden geleden nog van zich af in Sport/Voetbalmagazine.

Tessa Wullaert was daar dan weer niet over te spreken: “Mij stoorde het wel. Ik heb naar Duivelse Vrouwen gekeken met Katrin Kerkhofs. Naarmate de afleveringen zich opvolgden werd ik kwader en kwader.”

Terwijl de voetbalvrouwen dus een hele reeks afleveringen kregen, moest het vrouwenvoetbal het stellen met een aflevering van CATHéRINE op VTM. Beter dan niets, maar er is dus nog steeds werk aan de winkel. Al is er nu een Gouden Schoen en zijn er in aanloop naar het EK nog mooie reportages op komst, zoveel is duidelijk.