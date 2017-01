Dit is (volgens jullie) de knapste voetbalster ter wereld

door Redactie



Enkele weken terug vroegen wij u naar de knapste voetbalvrouwen ter wereld. U reageerde meer dan ooit tevoren en daaruit kwam op nummer 1 ene Laure Boulleau uit de trommel.

Laure Boulleau maakt het mooie weer bij PSG in de Franse competitie. De 30-jarige verdedigster speelde daar al jaren de pannen van het dak en ook in de Franse selectie was ze af en toe belangrijk.

