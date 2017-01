Ook Genk Ladies denken aan Thomas Buffel Tweet door Redactie



Foto: © krc genk De echtgenote van Thomas Buffel is overleden. Dat meldde KRC Genk donderdagmorgen op de website van de club. Stephanie De Buysser vocht al drie jaar tegen darmkanker. "Met een droef hart meldt KRC Genk het overlijden van Stephanie De Buysser, echtgenote van Thomas Buffel. Stephanie verloor na drie jaar de strijd tegen een slepende ziekte en stierf in aanwezigheid van haar gezin in het Universitair ziekenhuis van Leuven", schrijft KRC Genk op de clubwebsite. De hele redactie van Voetbalkrant wil zijn oprechte medeleven betuigen aan Thomas Buffel, zijn twee kindjes en alle familieleden en vrienden. Woorden schieten tekort. Ook de KRC Genk Ladies deelden een bericht op hun webstek: "KRC Genk Ladies wenst Thomas, de kinderen, de familie en de ganse KRC Genk-gemeenschap alle sterkte bij dit drama."

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.