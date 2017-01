De 'Winfies' uit Anderlecht, Grimbergen, Puurs en Gooik Tweet door Redactie



Foto: © Veldkanteva's Zoals wekelijks bundelen we graag de winfies die we afgelopen week binnenkregen én roepen natuurlijk ook op om dit weekend massaal uw foto's door te sturen! VKM Dames B hadden voor hun winfie een wel erg leuke locatie én setting gevonden: De Noorse U9 kwam ook met een leuke foto: De Veldkanteva's deden het ook afgelopen weekend goed. Zo wonnen zelfs de U11 op knappe wijze, wat uiteraard een leuke winfie opleverde. In Grimbergen zoeken ze nog steeds naar speelsters vanaf 5 jaar overigens. Davo Puurs B won in vierde provinciale tegen KFC Berendrecht met 7-1 en dat leverde uiteraard ook een mooie foto op: Strijland Gooik won bij Sparta Lombeek op een bevroren veldje met doelpunten van Sien Vanimmen en Larissa Jacobs. En dit beeld: De beloften van Anderlecht waren ook bijzonder tevreden na de overwinning tegen Kontich: En de U16 van Kontich was ook aan het feest ...

