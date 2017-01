Genk en Anderlecht willen vol voor de Beker gaan: "Blijft een mooi avontuur"

Genk en Anderlecht nemen het zaterdagnamiddag tegen elkaar op met als doel een plekje bij de laatste vier in de Beker van België.

En dus wordt het een wedstrijd op de scherpste van de snee. Zeker voor Racing Genk wordt het eens te meer zaak om in de Beker van België ver te proberen raken, omdat de top-3 in de competitie wat weg lijkt.

"Zij gaan zeker voor die Beker gaan, dat beseffen we ten zeerste", klinkt het bij Heleen Jaques van Anderlecht. "Het zal dan ook zeker geen makkelijke wedstrijd voor ons worden in Genk. Ook in de competitie hadden we het knap lastig tegen hen."

Maar: "Iedereen gaat voor de Beker op dit moment. Als je zo dicht bij een bekerfinale kan naderen, dan wil je er ook geraken. Dat geldt voor alle teams momenteel. Ik heb al aardig wat bekerfinales op mijn conto en dat blijft toch wel speciaal."