In doel tegen zus, met inzet plaats in halve finale Beker: "Nog geen berichtjes gehad"

Halve finale tegen Gent zou mooie beloning zijn voor ons seizoen

"We hebben in december al tegen elkaar gespeeld. Toen hebben we verloren met 0-1 (doelpunt op strafschop), in een wedstrijd die eigenlijk niet meer verdiende dan 0-0. Revanche? We hopen in ieder geval door te gaan, want een halve finale tegen Gent zou een mooie beloning zijn voor ons seizoen tot nu toe."

Merkem en Zulte Waregem kruisen de degens om 15 uur op zaterdag. De winnaar speelt daarna thuis in de halve finales tegen Gent of Egem. "We zouden er uiteraard niet rouwig om zijn als we tegen Egem uitkomen, want in aanmerking komen voor een bekerfinale is iets uniek. Maar we kunnen pas aan de halve finales denken als we eerst doorgaan in de kwartfinale, dus moet daar de focus nu op liggen."