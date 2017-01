Mannen Club Brugge wensen vrouwen succes tegen Standard in leuke video

door Bart Vandenbussche

Vrouwen Club Brugge op zoek naar stekje in halve finale Beker van België, mannen wensen hen succes

Foto: © Sevil Oktem

De vrouwen van Club Brugge spelen zaterdag in de Beker van België voor vrouwen in hun kwartfinale tegen grootmacht Standard. De mannen van blauw-zwart doen alvast hun duit in het zakje.