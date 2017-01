Anderlecht, Gent en Zulte Waregem door naar halve finales Beker van BelgiÃ«

door Redactie



Drie van de vier kwartfinales in de Beker van België zijn al ten einde gekomen. Gent en Anderlecht lieten zich daarbij niet verschalken.

Zulte Waregem ging op bezoek bij Merkem in een duel tussen twee eerstenationalers. Het werd uiteindelijk een makkelijke zege voor de bezoekers: 0-5. Charlien Ver Eecke maakte twee goals, Vercaemer, Devos en De Priester dikten de score aan.

In de halve finales op 15 april zal Essevee het opnemen tegen AA Gent. De leider in de Super League won bij Egem met 1-4. Het was lange tijd een gelijkopgaande wedstrijd, maar de 1-2 van Iliano vlak voor rust was het omslagpunt. Na de pauze dikten Iliano en Maximus de score nog wat aan, waardoor ook zij zeker zijn van de halve finales.

Ook Anderlecht zit al bij de laatste vier, na een 0-3 overwinning bij de KRC Genk Ladies. Wajnblum zorgde voor de 0-1 aan de rust, na de koffie brak Vanhaevermaet de laatste weerstand bij de thuisploeg. In de halve finales neemt Anderlecht het op tegen Standard of Club Brugge, zij spelen later op de avond nog.