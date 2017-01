Egem speelt op de verrassing tegen Gent: "Tonen dat we die kwartfinale waard zijn"

We moeten realistisch blijven, maar ...Deel deze quote:

Voor De Gruytter is de match tegen Gent best speciaal: "Ik ben fan van Cercle Brugge en dat leeft dan wel niet zo hard als voor een fan van Club Brugge, maar toch ... En ik speelde ook nog bij Sinaai, dan kom je Gent ook al eens tegen. Als ploeg hangen we goed samen en dat willen w eook laten zien", aldus de keepster die pas in november onder de lat kwam bij Egem.

Dromen van een stunt? "We moeten realistisch blijven, maar misschien onderschatten ze ons wel een beetje. Ik hoop dat ik me kan tonen in positieve zin en dan zien we wel waar het schip strandt. Het is een unieke kans voor ons om ons goed gevoel te onderhouden en nog te versterken."