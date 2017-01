Ook PSG met toptransfer klaar voor erg spannend 2017 Tweet door Redactie



Foto: © photonews Amandine Henry kan dit weekend uitkomen voor PSG in de Beker van Frankrijk tegen Arras. En zo is de transfer van de Française eindelijk officieel rond. Henry speelde tussen 2007 en 2016 voor Lyon en wist in die periode titel na titel te pakken, maar de 27-jarige middenveldster wilde toch eens andere lucht opsnuiven. Ze vertrok vorig jaar naar de USA, waar ze uitkwam voor de Portland Thorns. Nu maakt ze echter op huurbasis de overstap naar PSG. Sinds dit weekend is ze ook speelgerechtigd, dus kan ze in de Beker van Frankrijk spelen tegen Arras. Na de transferactiviteiten van Lyon (Morgan) en Montpellier (onder anderen Cayman) heeft dus ook PSG zich weten te versterken in wat hoogstwaarschijnlijk een érg leuk en spannend Frans kampioenschap kan worden.

