Ook MPH roert zich in bekerstrijd vrouwen Club Brugge: "Dat is ons doel"

Beker leeft enorm binnen onze groepDeel deze quote:

"We moeten realistisch blijven: dit is een unieke ervaring voor ons. De Beker leeft enorm binnen onze groep, maar we moeten al heel blij zijn met het parcours dat we tot nu toe hebben afgelegd. We hebben al veel progressie gemaakt de voorbije jaren én ook dit seizoen al, maar volgend jaar in eerste nationale spelen is nu het grote doel."

En toch: "Ook in de Beker gaan we er alles aan doen om onze huid zo duur mogelijk te verkopen, want dit is een uniek moment. Het is een ideale oefenpartij om klaar te zijn voor de competitie, maar in de beker blijft alles mogelijk."

Ook Michel Preud'homme had overigens nog wensen voor het vrouwenteam, dat speelt tegen die andere club van zijn hart ...