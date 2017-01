Mechelen - Genk, ook bij de vrouwen een eerbetoon aan overleden vrouw Buffel

door Redactie



De mannen van KV Mechelen deden zaterdagavond Achter de Kazerne een mooie actie voor Thomas Buffel en zijn overleden vrouw Stephanie. Maar even voordien was er ook op de Kleine Malinwa al een eerbetoon.

Het toeval wilde dat KV Mechelen ook tegen Racing Genk moest spelen in tweede nationale B, al gaat het over de B-ploeg van de Limburgse club.

De A-ploeg zit in de Super League, de B-ploeg dus in tweede nationale. Ze verloren op bezoek bij KV Mechelen uiteindelijk met 2-0, maar het kippenvelmomentje was er al voor de wedstrijd.

Beide teams hielden halt rond de middenstip voor een pakkende minuut stilte. En zo toonde de Mechelse gemeenschap zich zaterdag in alle gelederen solidair met Thomas Buffel en familie.