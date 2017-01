Prognose versus realiteit? Tienen stelt ietwat teleur Tweet door Redactie



Foto: © Jill Delsaux We zijn stilaan klaar om 2017 ook op voetbalgebied te gaan beginnen. En dus is het hoog tijd om een round-up te maken van wat is gebeurd en vooruit te blikken op wat nog kan komen. Eva's Tienen gaven wij vooraf de zesde plaats, maar halfweg de competitie lijkt voor hen de zevende en laatste plaats klaar te liggen. Met amper 2 punten - twee gelijke spelen tegen OH Leuven - staan ze liefst acht punten achter op Heist momenteel. Ze hadden er ook in Tienen vermoedelijk meer van verwacht, maar de club heeft het erg moeilijk dit seizoen. Trainer Hans Bergans - die voor drie titels zorgde in eerste nationale - vertrok, ook de opvolger(s) konden geen zoden aan de dijk brengen. Met Cranshoff, Charlier, Onzia, Blom, ... verdween er in 2016 heel wat kwaliteit. En de vervangers kwamen niet allemaal effectief naar Tienen, waardoor de kern smaller dan ooit bleek. Kan het in 2017 keren? Het zal mogelijk moeilijk worden om de laatste plaats nog te vermijden. In stilte toewerken naar het volgende seizoen lijkt dan ook het beste.

