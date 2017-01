Anderlecht mist start van 2017 niet in Heist en komt dichter in de stand op Gent Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © Louis Evrard Drie wedstrijden vanavond in de Super League bij de vrouwen. Door de nederlaag van Gent tegen Standard kon ook Anderlecht tot op twee punten van de leider komen. En dat deden ze ook. Bij de koffie stond het nog 0-0 in een erg gesloten eerste helft, maar in de tweede helft kwam Anderlecht alsnog los. En dat leverde ook niet minder dan drie doelpunten op. Tine De Caigny miste haar competitiestart niet bij paars-wit en maakte twee doelpunten, terwijl ook Justine Vanhaevermaet een doelpuntje wist mee te prikken. Heleen Jaques zag nog een strafschop gestopt worden door Senaeve, dus de score liep niet verder op. 3-0 zo voor Anderlecht, dat tot op twee punten van leider Gent komt in de stand. De Super League zal nog zeer spannend worden.

