Derby op scherpste van de snee tussen OHL en Tienen: "Willen goed voetbal laten zien, maar vooral eens winnen"

OH Leuven en Eva's Tienen spelen op dinsdagavond een belangrijke kraker in de Super League. De bezoekers pakten nog maar twee punten dit seizoen, maar uitgerekend twee keer tegen ... OHL. De derby staat dan ook in het teken van de spanning.

Anderlecht neemt het op tegen Heist, terwijl Gent en Standard in de topper van de speeldag tegenover elkaar staan. De Buffalo's hebben vijf punten voorsprong op paars-wit en de Rouchettes én kunnen dus een goede zaak doen. Maar er is meer deze dinsdagavond in de Super League.

Ook onderin is er een kraker tussen Leuven en Tienen. "OH Leuven en de Eva's? Dat is al jaren de derby van het jaar. Niemand wil die verliezen", klinkt het bij Britt Vanhamel. "Wij zijn (zoals altijd) zeer gemotiveerd. We hopen na twee gelijke spelen tegen hen nu eens te winnen. We gaan op scherp staan en we willen er een aangename derby van maken met goed voetbal."

OH Leuven doet het aardig tot nu toe in de competitie, Eva's Tienen pakte nog maar twee punten. Toch mag het vel van de beer niet worden verkocht voor hij geschoten is. "Wij moeten het voorzichtig aanpakken en zelf de deur achteraan niet openzetten. Dat vraagt discipline en concentratie. Maar de duels zullen stevig zijn. We moeten van onze eigen sterkte uitgaan en dan moet het lukken."