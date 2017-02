Gent verliest topper door pech: "We verliezen met 11"

De Gent Ladies maakten kans om in hun thuismatch tegen Standard een stap te zetten richting een eerste landstitel. Maar het werd een avond om - sportief gezien dan - snel te vergeten. Veel meer pech kan je niet hebben.

Balen als een stekker deden de speelsters van Gent na de nederlaag tegen Standard. 1-2 was het geworden, maar de manier waarop de twee doelpunten tot stand kwamen? Brute pech.

De 0-1 kwam er na ongelukkig ontzetten van Nicky Evrard - recht in de voeten van Charlotte Cranshoff. "Een van mijn makkelijkste doelpunten die ik al maakte misschien wel. Maar zo vaak scoor ik ook niet", kon die er best om lachen.

Cranshoff: "Zo vaak scoor ik ook niet"

En de 0-2? Een corner die eigenlijk niet eens zo goed getrapt was van Standard, maar via de voet van Marie Minnaert in eigen doel caprioleerde. Veel meer pech kan je niet hebben.

"En dat net tegen Standard", sakkerde menig speelster van de Buffalo's achteraf. "Jammer dat het allemaal tegensloeg. Individuele foutjes? We winnen, maar verliezen ook met 11. Daar moeten we het dus zeker niet op steken." Dit weekend is Gent vrij en kan Standard hen de leiding afsnoepen als ze winnen van OH Leuven.