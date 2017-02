Herbeleef de zege van Anderlecht tegen Heist Tweet door Redactie



Foto: © Louis Evrard Anderlecht won zijn eerste competitiematch van 2017 van Heist met 3-0. Echt supermakkelijk liep het niet, want bij de rust was het nog 0-0. Drie doelpunten uit stilstaande fases maakten uiteindelijk het verschil. Twee corners van Daniëls zorgden voor evenveel doelpunten, terwijl ook een vrije trap van De Neve voor een doelpunt zorgde. Het toont aan dat standaardsituaties ook in het vrouwenvoetbal steeds meer aan belang winnen. Van de drie wedstrijden in de Super League van dinsdag werden 5 van de 8 goals uit een stilstaande fase gemaakt. De beelden van Christophe Evrard van Anderlecht zeggen genoeg wat betreft de 3-0 thuiszege. U kan dat hier nog eens opnieuw beleven:

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.