Meisjesvoetbal, pure beleving in Aalst

Goed nieuws voor de meisjes van 6 tot 16 jaar uit de (wijde) regio rond Aalst, want zij kunnen dit weekend een leuke dag beleven. Ervaring is daarbij niet vereist. De voetbalacademie van Aalst organiseert zondag een evenement voor speelsters van 6 tot 16 jaar. Iedereen is daarbij welkom, zowel beginners als gevorderden mogen langskomen in Aalst. De trainingen die dag worden verricht door speelsters van de SCEA Ladies en er zijn ook enkele leuke gasttrainers. Reden genoeg dus om er bij te zijn om deze mooie dag van voetbalbeleving. De training gaat door van 10.30 uur tot 12 uur en iedereen is dus welkom. Info en inschrijven kan via ladies@eendracht-aalst.be.

