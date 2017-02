OH Leuven en Tienen doen in derde derby van seizoen zelfde als in eerste twee

door Redactie



Drie duels in de Super League op dinsdagavond en zo was er ook een strijd in Leuven tegen Tienen. Het werd een gesloten wedstrijd, met hetzelfde resultaat als de eerste twee keer: een gelijkspel.

Tienen pakte dit seizoen nog maar twee puntjes, net twee keer een gelijkspel in de derby tegen OH Leuven. Beide teams wilden nu voor het eerst een derby winnen dit seizoen, maar het zou opnieuw niet lukken.

In de eerste helft was de thuisploeg baas en dat zou uiteindelijk resulteren in een doelpunt van Yentl De Coster, die een voorzet van Guns in doel wist te krijgen over de Tiense keepster.

De ploeg uit de suikerstad had daar in de eerste helft weinig tegenover gezet, maar halfweg een meer slordige tweede helft kwamen de bezoekers alsnog gelijk via een vrije trap van Elke Meers, die van erg ver via de lat binnentrapte. En zo is er voor de derde keer een gelijkspel te noteren in de derby.