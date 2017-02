Dabben? Tessa Wullaert denkt er het hare van (hilarisch!) Tweet door Redactie

Tessa Wullaert doet niet mee aan de trend van het dabben

Foto: © photonews Tessa Wullaert maakt binnen een week veel kans om de eerste gouden schoen binnen te rijven, maar deze week traint de speelster van Wolfsburg gewoon nog hard voor haar team. Al is er af en toe tijd voor ontspanning. Zo was er deze week plaats voor een klein ontspanningsmoment tijdens de trainingen van Wolfsburg in aanloop naar het belangrijke jaar 2017. Er werd daarbij zelfs een dab gedaan door enkele speelsters van de Wolvinnen. Maar Tessa Wullaert? Die deed daar niet aan mee. Via de sociale media deelde ze een bericht met de goegemeente. "Dabbing is so old-fashion." Het leverde de topspeelster van de Belgian Red Flames flink wat likes op. Benieuwd wat de volgende trends zullen zijn. Dabbing is so old-fashion 🙄😂 #trainingscampcanbefun #wob #portugal🇵🇹 Een foto die is geplaatst door Tessa Wullaert (@wttessa) op 28 Jan 2017 om 6:19 PST

