Wijgmaal is niet te stoppen

Slimme jongens daar in Genk: de transfertactiek was ook nu weer duidelijk Als we het zo eens van dichtbij bekijken, heeft Racing Genk alweer een serieuze slag geslagen deze winter. Niet alleen qua uitgaande transfers en opgebrachte miljoenen, maa...

Met vier zijn ze nu: "De vier grootste talenten van Roemenië zitten in België" In voorbije decennia streek er occassioneel wel eens een Roemeen neer in België. Wie kent nog Tibor Selymes of Dorinel Monteanu. Alin Stoica ligt verser in het geheugen. Ma...

Genk-coach Stuivenberg serieus misnoegd en niet om de niet gefloten strafschop Albert Stuivenberg slaagde er niet in om Genk naar de bekerfinale te loodsen. De Nederlander was misnoegd en niet zozeer over de niet gefloten strafschop in het slot van de...

Essevee toch niet op zijn gemak: "Op onze hoede zijn" Zulte Waregem won de heenwedstrijd in de halve finales van de Beker van België met het kleinste verschil van Eupen. Daarmee vertrekken ze met een goede uitgangspositie rich...

Mboyo over vriend Anthony Vanden Borre: "Hij neemt een pauze, hij gaat terugkomen" Ilombé Mboyo is terug voetballer. Na anderhalf jaar blessureleed staat hij bij Cercle Brugge terug op het veld. In tegenstelling tot zijn boezemvriend Anthony Vanden Borre,...

Mevrouw Köteles haalt uit: "Shame on you Genk" Maja Köteles, vrouw van Waasland-Beveren-doelman Laszlo, is niet blij met de gang van zaken bij Racing Genk. Ze ervaart een groot gebrek aan respect voor haar man.

Debat van de week: 'Wie deed de beste zaken op de winterse transfermarkt met het oog op play-off 1?' Het zit er weer op. Qua inkomende transfers kunnen de Belgische clubs niets meer doen. De komende dagen zien we wel nog heel wat contracten 'in onderling overleg' verbroken...