Davinia Vanmechelen is een van onze meest technische Flames en wel hierom ...

door Aernout Van Lindt

door

Davinia Vanmechelen speelt ook freestyle voetbal in haar vrije tijd

Foto: © photonews

Davinia Vanmechelen is naast voetbalster in haar vrije tijd ook freestyle-specialiste. Samen met enkele vrienden die erg begaan zijn in de materie oefent ze geregeld op een pleintje of in de zaal. En het kan haar enkel helpen.