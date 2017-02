De 'Winfies' uit Standard, Grimbergen, De Kempen en Mechelen Tweet door Redactie



Foto: © Veldkanteva's Zoals wekelijks bundelen we graag de winfies die we afgelopen week binnenkregen én roepen natuurlijk ook op om dit weekend massaal uw foto's door te sturen! In Grimbergen driedubbel feest. De A-ploeg (boven) won van Braine met 3-1, de U13 won met 1-21 van SK Leeuw en de U16 won met 0-1 van Merchtem. Feest ook voor de dames van Standard B, die met 2-3 gingen winnen bij Massenhoven. En ook de 2-0 zege van KV Mechelen tegen Genk Ladies B werd gevierd. Winfie KFC De Kempen dames nu hun 5-0 overwinning tegen hoogstraten - inclusief topsupporters!

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.