Flames U17 bereiden zich voor op eliteronde Tweet door Redactie



Foto: © Leo Stolck De Belgian Red Flames zijn op weg naar een eliteronde richting EK. En daartoe bereiden ze zich voor met enkele trainingen. In Tubeke was het deze week alvast raak. Een erg jonge, maar gretige groep was vrij duidelijk al in de goede moed om de komende maanden een ticket voor het EK af te dwingen. En dus kan het enkel maar leuker worden de komende weken. Leo Stolck was deze week in Tubeke en maakte een leuke fotoreportage van de training van de Flames U17. Die op zich klaar lijken voor de strijd.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.