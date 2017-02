OHL heeft duidelijk statement over vrouwenvoetbal als Chinese overname er komt Tweet door Redactie

Wat als OH Leuven in Chinese handen zou komen? Er is alvast een voorakkoord tot een overnamen. Gaat het vrouwenvoetbal daar onder leiden? OHL komt met een duidelijk statement. Op haar webstek bracht OH Leuven een officieel statement naar buiten. Daarbij ook aandacht voor de vrouwenafdeling van de Leuvenaars, die ook sowieso in Leuvense handen zal blijven. "Het spreekt voor zich dat een eventuele overname enkel tot doel heeft om de sportieve ambities van de club waar te maken en OHL terug te brengen naar 1A. In eender welke constructie zal de werking van de club wat betreft de jeugdopleiding, de sociale werking, het vrouwenvoetbal en de uitbating van het stadion in Leuvense handen blijven", klinkt het duidelijk. De toekomst lijkt dus verzekerd, zelfs als de club zou worden overgenomen door Chinezen. OH Leuven speelde dinsdag nog 1-1 gelijk in de derby tegen Tienen, vrijdag volgt een duel tegen Standard.

