"We moeten de profclubs verplichten te investeren in vrouwenvoetbal"

door Redactie



De Belgian Red Flames trekken naar het EK in Nederland deze zomer, volgende week wordt er een Gouden Schoen voor vrouwen uitgereikt en het algemeen niveau van de Belgische topspeelsters is er fel op vooruitgegaan. Maar op clubniveau is er een achteruitgang.

Diverse Belgian Red Flames kozen de voorbije twee jaar de weg naar het buitenland, waar in Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen toch professioneler kan gewerkt worden dan in België. De budgetten zijn er ook vaak anders.

Maar het viel Het Laatste Nieuws op: 6 van de 10 genomineerden speelden in 2016 in het buitenland. En ze hadden ook evengoed Tine De Caigny (in 2016 in het Noorse Valerenga) of Lenie Onzia (Twente) nog kunnen nomineren.

"We moeten dringend de competitie opwaarderen", beseft Ingrid Vanherle in de krant. "Anders vrees ik het ergste. En de enige optie is om de profclubs te verplichten om te investeren in vrouwenvoetbal én sancties op te leggen als ze dat niet doen." Rest nog maar de vraag of de profclubs daarvoor staan te springen ...