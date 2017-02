'Wullaert langer bij Duitse topclub'

door Redactie



Tessa Wullaert deed het de voorbije seizoenen verre van slecht bij Wolfsburg. Een CL-finale, een Duitse beker vorig seizoen en ook dit jaar nog voor alles in de running. En het verhaal stopt nog niet.

"Ik zou zeker geen andere keuze maken, terugblikkend op het voorbije anderhalf jaar", sprak Tessa Wullaert enkele maanden geleden al klare taal. Ze voelt zich in haar sas in Wolfsburg en dat uit zich nu ook.

Volgens Het Laatste Nieuws zit ze namelijk dicht bij een contractverlenging, dat haar nog een derde jaar in Wolfsburg zou houden. Dit seizoen kwam ze in alle competities samen al 9 keer aan de aftrap bij de Wolvinnen, vorig jaar waren er dat voor Nieuwjaar amper 6.

Wullaert komt dus steeds meer voor in de plannen van de coach bij Wolfsburg, dat duidelijk ook nog langer met haar verder wil. Op het EK 2017 in Nederland zullen we de spits ook zeker nodig hebben om de groepsfase te overleven.