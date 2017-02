Anderlecht haalt zwaar uit tegen Tienen en springt over Gent naast Standard in Super League

door Redactie



RSC Anderlecht wist dat het in Tienen geen steek mocht laten vallen als het anno 2017 nog titelambities mocht koesteren in de Super League. Dat deed het uiteindelijk niet, integendeel zelfs.

Anderlecht begon met een kwartiertje vertraging aan de wedstrijd in Tienen, maar trok wel meteen ten strijde in het Bergéstadion. Tegen de hekkensluiter was puntenverlies dan ook uit den boze.

Ella Van Kerkhoven en Justine Vanhaevermaet scoorden elk twee keer in Tienen, terwijl ook Wajnblum en Wiard de netten deden trillen in een potje eenrichtingsvoetbal. Yana Daniëls maakte haar eerste competitiedoelpunt voor paars-wit.

Uiteindelijk werd het 1-7 voor paars-wit, dat zo over Gent springt in de stand en naast Standard terechtkomt. Het heeft wel een wedstrijd meer gespeeld dan de Rouchettes én de Buffalo's.