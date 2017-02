Ons team van de speeldag in de Super League: Anderlecht en Standard baas, ook OHL, Gent, Tienen en Heist erin

Speeldag 16 in de Super League is helemaal voorbij, speeldag 17 komt er alweer snel aan. Hoog tijd om dus nog even terug te blikken naar de bepalende speelsters van de drie wedstrijden. En dat doen we zoals bij de mannen met een veldje.

Doelvrouw:

In doel was het ook deze week niet makkelijk om te kiezen, maar we kozen uiteindelijk voor Lynn Senaeve. Ze verloor dan wel met 3-0 van Anderlecht, maar pakte een strafschop en zonder haar had paars-wit zeker nog een paar keer extra gescoord. Drie keer kon ze 1-op-1 redden onder meer.

Verdedigsters:

In de verdediging posteren we deze week vier speelsters. Shari Van Belle scoorde en deed het verder prima als linksachter voor Gent, Morgane Wijns was stevig achterin bij OH Leuven, Lien Haverals liet haar snelheid zien bij Heist en Aline Zeler speelde als een echte kapitein voor Standard, met goede plaatsing en goed in de duels.

Middenveld

Het middenveld dan, waar Tine De Caigny met haar twee doelpunten een must was voor ons team van de week. Ook Yuna Appermont - pitbull op het middenveld van Standard - en Charlotte Tison krijgen een stekje in onze elf.

Aanvalsters

Yana Daniëls was meteen een lichtpuntje bij Anderlecht in de spits. Ze haakte vooral vaak én goed af, waardoor ze de rest liet scoren. Dankzij haar corners vielen ook twee van de drie doelpunten van paars-wit. Charlotte Cranshoff en Corina Luijks bezetten de flanken.

Het team ziet er dan als volgt uit: