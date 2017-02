Standard klopt OH Leuven in tweede helft en pakt leiding in Super League Tweet door Redactie



Foto: © Denis Franco De vrouwen van Standard wonnen afgelopen dinsdag bij Gent en konden vandaag de leiding pakken in de Super League. Dan moesten ze wel voorbij OH Leuven geraken. En dat lukte, maar niet zonder moeite. Halfweg de tweede helft stond het op de Académie Dreyfus namelijk nog steeds (verrassend) 0-0. En dus was het afwachten of er nog doelpunten zouden vallen. Dat gebeurde, want nadat Biesmans de ban brak ging het al bij al nog vlotjes voor Standard in het slotkwartier. Ook Hannecart en Appermont pikten nog een doelpuntje mee. 3-0 dus voor Standard, dat zo de leiding over neemt van AA Gent. De Buffalo's waren vrij deze speeldag en konden dus sowieso geen punten sprokkelen. De Super League lijkt wel nog spannend te gaan worden!

