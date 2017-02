Standard vanavond leider in Super League? Tweet door Redactie



Foto: © Louis Evrard De vrouwen van Standard wonnen dinsdag op bezoek bij Gent de topper van speeldag 16 en kunnen nu ook aan de leiding komen in het klasssement. De Rouchettes hebben nog een match tegoed op Gent en dit weekend zijn de Buffalo's vrij, dus kan Standard erop en erover. Dan moeten ze thuis wel winnen van een stug OH Leuven. Anderlecht neemt het dan weer op tegen Eva's Tienen, dat dinsdag zijn derde puntje pakte tegen OH Leuven en nu ook eens wil stunten tegen een grote ploeg. Op zaterdag sluiten Heist en Genk de speeldag af. Voor Genk is het de eerste competitiewedstrijd van 2017, want dinsdag waren zij vrij op speeldag 16.

