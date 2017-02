Waarom Aline Zeler en Heleen Jaques de Gouden Schoen zouden verdienen

Woensdag wordt de Gouden Schoen voor vrouwen uitgereikt. Rest de vraag: wie pakt de prijs. De topfavoriete is (uiteraard) Tessa Wullaert van Wolfsburg, maar eigenlijk zouden alle 10 de genomineerden de prijs om een of andere reden wel verdienen.

Om te beginnen stellen we in een eerste aflevering van deze reeks alvast Aline Zeler en Heleen Jaques voor. Niet toevallig vormen zij samen het hart van de defensie van de Belgian Red Flames, want beiden bulken van de ervaring.

Aline Zeler werd al een karrenvracht keer kampioen met Standard en toonde gedurende haar carrièré bijzonder veel polyvalentie. Ze stond jarenlang voorin en maakte gedurende haar loopbaan al niet minder dan 28(!) doelpunten voor de Belgische nationale ploeg. Maar er is meer.

Veel meer zelfs: met haar ervaring lost ze erg veel problemen op voor ze zich stellen en ook naast het veld is ze erg belangrijk voor de Belgian Red Flames. In vele zaken is ze een eerste aanspreekpunt en een bezielster. Als vaandeldraagster van het vrouwenvoetbal werkt ze ook voor de Franstalige voetbalbond om de vrouwelijke jeugd aan het voetballen te krijgen. Alleen daarom al zou ze de Gouden Schoen verdienen. Een carrièreprijs binnen enkele jaren dan maar?

Heleen Jaques verrichte al pioneerswerk bij de vrouwen van Club Brugge, nu is ze in loondienst van Anderlecht op zoek naar een titel. Ze is een continu gevaar op stilstaande fases, want als ze mee naar voren komt kan ze haar troef - een goede positionering en een prima kopspel - ten volle uitspelen.

Met 68 caps in 72 selecties staat ze net als Aline Zeler in de top-3 qua aantal caps. Enkel Femke Maes gaat beide speelsters nog vooraf. Jaques is bovendien nog lang niet versleten, dus de komende jaren kan ze nog extra wedstrijden verzamelen. Ook zij kan binnen enkele jaren misschien wel een carrièreprijs ambiëren.