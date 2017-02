De 'Winfies' uit Wolvertem-Merchtem, Malderen en Marke Tweet door Redactie



Foto: © HOWM Zoals wekelijks bundelen we graag de winfies die we afgelopen week binnenkregen én roepen natuurlijk ook op om dit weekend massaal uw foto's door te sturen! Bij Wolvertem-Merchtem wonnen de U16 van Moorsel met 3-0, terwijl de B-ploeg won van de ongeslagen leider Berchem: 4-2. Dat leverde dan ook twee foto's op (eentje boven, eentje onder). KFC Malderen won deze week dan weer een vriendschappelijk wedstrijd tegen een ploeg uit de buurt met 3-0: DVC Marke won 0-4 van Gullegem!

