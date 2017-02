Genk Ladies halen uit in Heist en nestelen zich op plek 4 Tweet door Redactie



Foto: © Jill Delsaux De KRC Genk Ladies hebben uitgehaald met een klinkende 1-5 overwinning op het veld van Heist. Daardoor neemt Genk afstand en lijkt het op weg naar de vierde plaats. Genk wilde in en tegen Heist zijn eerste competitiewedstrijd van 2017 tot een goed einde brengen, terwijl ze bij de thuisploeg zich wilden tonen tegen de Limburgers. Uiteindelijk kon de vierde plaats zelfs nog voor Heist dit seizoen. Maar de Smurfen kwamen wel het sterkst voor de dag en bij de koffie stond het 0-3 en leek de tweede helft al overbodig te zijn. Suenens wist de eer nog te redden na de pauze, maar via Mermans en Duijsters werd het 1-5 voor Genk. Een knappe en sterke overwinning van de Limburgse club, dat nu afgetekend vierde staat in de stand en daar mogelijk ook wel het seizoen zal besluiten.

